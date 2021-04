So lassen sich alte Fahrräder wieder flottmachen

Nach dem Putzen folgt die "Drehprobe". Dabei wird alles überprüft, was sich am Rad bewegen soll. Dazu gehört neben den Rädern, den Tretkurbeln und den Pedalen der Lenker im Lager.

Meist sind das ja mechanische Bremsen mit Seilzügen oder auch Bowdenzügen. Wenn ich an denen viel Rost sehe, dann sollte man die dringend tauschen. Und so ein Bowdenzug ist ja aus vielen kleinen Stahlseilen zusammengefügt. Wenn man da einen Spleiß sieht, wenn da was gerissen ist, sollte man den Bowdenzug dringend ersetzen. Bevor der komplett durchreißt.

Das Fahrradlicht ist ja ein recht einfacher Schaltkreis. Beim Prüfen würde ich am Dynamo anfangen. Der sitzt am Reifen oder in der Nabe und da schaut man zuerst nach, ob die Kontakte richtig sitzen. Die können sich sich lösen und in dem Fall hat man den Fehler schnell gefunden.

Da gibt es die Stelle, wo sich die Gabel fürs Vorderrad im Rahmen dreht. Und da geht das Kabel sozusagen von fest auf drehend am Rahmen über. Da kann es schon mal sein, dass sich durch die Bewegung was lockert oder was aufscheuert.

Diese Stelle ist auch wichtig, wenn neues Kabel für das Licht verlegt wird. Rad-Profis haben dafür einen Trick. Sie drehen das Kabel an der kritischen Stelle zu einer Spirale. Die kann sich dann zusammenziehen und ausdehnen, je nachdem in welcher Stellung die Vorderradgabel gerade steht. Findet sich trotz methodischer Suche kein Fehler, bleibt nur die kostenpflichtige Hilfe beim Fahrradladen des Vertrauens. In solchen Fällen können Radfahrer auch überlegen, ob sie gleich in ein Upgrade auf modernes LED-Licht oder zumindest in gute Aufstecklichter investieren. LED-Leuchten halten deutlich länger, leuchten im Dunkeln Wege besser aus und machen im Alltag viel weniger Ärger.