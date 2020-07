So bleibt der Akku von Smartphone und Tablet länger frisch

Moderne Lithium-Ionen-Energiespeicher wie sie im Smartphones, Tablets oder Laptops zu finden sind, sind anfällig für die so genannte Tiefenentladung. Dabei wird der Akku so weit entladen, bis seine Kapazität völlig erschöpft ist. Wird dann geladen, könnte der Akku theoretisch sogar in die Luft gehen. Allerdings verhindert eine Ladeelektronik in den Geräten das komplette Leeren des Akkus.