Akku-Rasenmäher: Besser als mit Benzin oder Kabel?

Herkömmliche Rasenmäher mit Kabel gibt es schon ab 50 Euro, Benzin-Rasenmäher ab rund 100 Euro. Akku-Rasenmäher liegen mit Preisen ab 130 Euro nochmal etwas darüber. Dafür gibt es dann aber nur "Schmalspur"-Geräte mit Schnittbreiten unter 40 Zentimetern. Es geht aber auch deutlich teurer: Manche Akku-Rasenmäher kosten mehr als 1.000 Euro. Die teureren Modelle kommen mit größeren Schnittbreiten oder zusätzlichen angetriebenen Rädern. Bei aufwendigeren Akku-Rasenmähern treibt anstelle eines Riemens sogar ein zusätzlicher Elektromotor die Räder an. Damit können Nutzer selbst bestimmen, wie schnell oder langsam der Rasenmäher fahren soll.

Zahlreiche Hersteller bieten so genannte Systemfamilien an: Der Rasenmäher nutzt dann den gleichen Wechsel-Akku wie etwa der Rasentrimmer oder die Heckenschere vom gleichen Anbieter. Darauf kann man beim Kauf achten und so oft etwas bei den Anschaffungskosten sparen, denn je nach Hersteller kann der Akku zwischen 60 und 300 Euro kosten.