Welche Versicherung zahlt bei Sturm- oder Wetterschäden?

Autoschäden durch Unwetter übernimmt Kasko-Versicherung

Die Teilkasko-Versicherung zahlt für Schäden am Auto durch Hagel, Hochwasser oder abgerissene Äste. "Hoch gestuft wird man dadurch nicht", sagt Kathrin Jarosch vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Es könne aber eine Selbstbeteiligung anfallen. Wer seinen Wagen nicht über die Kaskoversicherung abgesichert hat, kann trotzdem auf finanzielle Entschädigung hoffen. So springt bei abgerissenen Ästen die Haftpflicht des jeweiligen Grundstücksbesitzers ein.

Das Auto zeitig genug umparken

Wird das in einer Senke geparkte Auto überflutet oder baut man wegen einer Windböe einen Unfall, muss man unter Umständen selbst zahlen. Wer Unwetterwarnungen missachtet und weiterfährt oder das eigene Fahrzeug nicht umparkt, der kommt seiner "Schadensminderungspflicht" nicht nach, wie es im Versicherungsjargon heißt. In solchen Fällen riskiere man den Versicherungsschutz, warnt GDV-Expertin Jarosch.

Krankenversicherung für Soforthilfe, Unfallversicherung und BU für Folgeschäden

Wird man durch herumfliegende Glassplitter verletzt oder von einem Ast am Kopf getroffen, zahlt wie gewohnt die Krankenkasse die Behandlung. Kann man durch die im Sturm erlittenen Verletzungen dauerhaft nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr arbeiten, helfen nur die Unfall- und Berufsunfähigkeitsversicherung weiter. Alle nichtselbständigen Berufstätigen sind gesetzlich unfallversichert. Selbständige, Nichtberufstätige und Hausfrauen dagegen müssen sich privat absichern. "Unfallversicherungen übernehmen etwa Kosten für Zusatzbehandlungen oder wenn man das Haus rollstuhlgerecht umbauen muss", sagt Kathrin Jarosch vom GDV. Die Police biete aber keine dauerhafte Rente. Die gibt es nur bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung, die den Ausfall des Einkommens abdeckt.

Hausrat-Schutz für Inventar

Dringt durch zerstörte Fenster Regen in die Wohnung ein und beschädigt Möbel, gibt es nur Geld, wenn man eine Hausratversicherung hat. Die zahlt dann in der Regel auch für zerstörte Markisen oder Satellitenschüsseln. Entschädigungen für kaputte Fahrräder bekommt man allerdings nur, wenn der Drahtesel beim Hausrat mitversichert wurde. Hat man allerdings trotz Unwetterwarnung die Fenster offen gelassen, stellen sich manche Versicherer mit dem Verweis auf Fahrlässigkeit quer. Die Haftpflichtversicherung springt ein, wenn etwa der Schirm von Terrasse oder Balkon fliegt und Dritte verletzt. "Der Versicherer kann aber prüfen lassen, ob man der Verkehrssicherungspflicht nachgekommen ist", weiß GDV-Expertin Jarosch. Wer also Blumenkästen nicht richtig festmacht oder trotz einer Sturmwarnung den Schirm stehen lässt, muss möglicherweise einen Teil des Schadens übernehmen.

Gebäudeversicherung für Schäden am Haus

Schwierig wird es oft bei Schäden am eigenen Haus. In vielen Gebäudeversicherungen steht üblicherweise nur der Schutz vor Feuer drin. Sturmschäden müssen aber immer extra versichert werden. Auch bei überfluteten Kellern geht man häufig leer aus, wenn wie in vielen Fällen die Hausrat- und Wohngebäudeversicherung keinen Zusatz gegen Elementarschäden haben. "Hausrat- und Gebäudeversicherung sichern nur gegen Schäden durch Leitungswasser ab", warnt Timo Voss vom Bund der Versicherten (BDV). Elementarschaden-Policen gibt es zwar häufig schon für unter 100 Euro im Jahr. Die böten aber nur wenige Versicherer als eigenständige Police an, so BDV-Experte Voss. Meist könne man die nur im Paket mit einer Hausrat- oder Wohngebäude-Police abschließen. Bei Elementarschaden-Versicherungen werden häufig Selbstbeteiligungen in Höhe von mehreren hundert Euro fällig.

Immer mehr Versicherer zahlen Überspannungsschäden

Üblicherweise deckt die Hausratversicherung nur den Schaden an technischen Geräten durch direkten Blitzeinschlag ab. Ein Stromstoß kann jedoch elektrische Geräte zerstören, wenn ein Blitz das Nachbarhaus oder eine Überlandleitung trifft. "In vielen aktuellen Policen ist die Absicherung für Überspannungsschäden aber inzwischen drin, in vielen alten dagegen nicht", weiß BDV-Experte Voss. Schon deshalb sei es wichtig, alle drei bis fünf Jahre die Verträge für die Hausratversicherung zu überprüfen und gegebenenfalls den Vertrag anpassen zu lassen. Der Rat des Verbraucherschützers gilt auch für andere Policen.

Gezahlt wird erst bei Sturm ab Windstärke acht