Queen will bisher unbekannten Song von Freddy Mercury veröffentlichen

Gute Nachrichten für alle Queen-Fans: Nachdem Freddy Mercury vor rund 20 Jahren verstorben war, fanden seine Bandmitglieder nun einen Song, den sie "irgendwie vergessen" hatten. Dabei hatten sie wenig Hoffnung „Face It Alone“ fertig stellen und veröffentlichen zu können. Jetzt sei es aber mithilfe eines Technik-Teams doch gelungen, so Gitarrist Brian May und Schlagzeuger Roger Taylor. Der Song soll noch in diesem Jahr im September herauskommen.