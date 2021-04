Die Queen wird 95 – Verrückte Fakten über die Rekord-Monarchin

Sich in den Dienst ihres Volkes zu stellen, das scheint der Queen auch im hohen Alter noch wichtig. Genau vier Tage nach dem Tod ihres Ehemannes erfüllte sie zuletzt schon wieder königliche Pflichten: Sie stand in der vergangenen Woche in Windsor Castle einer Zeremonie zur Verabschiedung eines leitenden Beamten in den Ruhestand vor. Sie selbst hat darauf offenbar auch mit 95 noch keine Lust.