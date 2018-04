Schwibbel di Schwabbel Quallen - die glibbrigen Nützlinge!

Hauptinhalt

23.04.2018 07:52

So gut wie niemand mag Quallen. Das ist eigentlich schade, denn die schwebenden Meeresbewohner sind keinesfalls nur eine Plage. Forscher untersuchen gerade, was man mit den transparenten Tieren in Zukunft anfangen kann. Aber auch sonst gibt es einiges über diese schönen Wesen zu wissen!