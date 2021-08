Die gereinigte Puppe, nachdem sie in einem Gebüsch in Dernau an der Ahr (Rheinland-Pfalz) gefunden wurde.

Die gereinigte Puppe, nachdem sie in einem Gebüsch in Dernau an der Ahr (Rheinland-Pfalz) gefunden wurde.

Die gereinigte Puppe, nachdem sie in einem Gebüsch in Dernau an der Ahr (Rheinland-Pfalz) gefunden wurde. Bildrechte: dpa

Mehr als 190 Tote und zerstörte Städte und Gemeinden mit Sachschäden in Milliardenhöhe: Die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat viele Existenzen zerstört. Menschen aus ganz Deutschland sind in die betroffenen Gebiete gefahren, um vor Ort zu helfen. Auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist die Solidarität groß. Was die Helfenden in ihren Einsätzen erleben werden viele wohl nicht so schnell vergessen. Eine Geschichte hat in den vergangenen Tagen besonders viele Menschen berührt.