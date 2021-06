Public Viewing: Hier könnt ihr die UEFA EURO 2020™ zusammen gucken

Zusammen bangen, singen, sich freuen und sich in den Armen liegen - das gehört einfach zum Fußball dazu! Fans haben lange befürchtet, dass Public Viewing in diesem Jahr komplett ausfällt. Doch es gibt gute Nachrichten: Wegen sinkender Inzidenzzahlen und Lockerungen gibt es in Mitteldeutschland einige Möglichkeiten zum gemeinsamen Fußballgucken!

Was zu beachten ist

Bei der ganzen Euphorie dürfen wir nun nicht fahrlässig werden. Abstands- und Hygieneregeln gelten immer noch und sollten überall, ob in der Bar oder bei einer Großveranstaltung, eingehalten werden. Ob ein Testergebnis vorgelegt werden und Kontaktdaten hinterlassen werden müssen, hängt von der Inzidenz am Veranstaltungsort ab. Für den Innenbereich der Gastronomiebetriebe gilt weiterhin eine Testpflicht oder der Nachweis über den vollständigen Impfschutz oder eine Genesung. Bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 müssen Gäste keinen tagesaktuellen Test vorlegen. In Sachsen gilt das für alle Regionen, bis auf den Erzgebirgskreis. In Thüringen liegen Eisenach, der Unstrut-Heinich-Kreis, der Kyffhäuserkreis und Sonneberg bei oder über 35. Und in Sachsen-Anhalt liegen alle Landkreise und kreisfreie Städte bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35. Nach der neuen Corona-Verordnung dürfen Großveranstaltungen bei einer Inzidenz unter 50 auch mit mehr als 1000 Teilnehmern stattfinden.

Sachsen

Bildrechte: imago images/ Christian Mang Fast überall in Sachsen kann man sich die Spiele der UEFA EURO 2020™ in zahlreichen Bars, Kneipen und Restaurants anschauen. Zehn Personen aus unterschiedlich vielen Haushalten dürfen dann zusammensitzen. Die Stadt Leipzig hat das Public Viewing in einer Allgemeinverfügung geregelt: Gaststätten mit Freisitz dürfen die sogenannte Außenbeschallung für die Übertragung der 21-Uhr-Spiele bis 60 Minuten nach Spielende ausdehnen. So kann man Fußball direkt in der Leipziger Innenstadt erleben: Die Moritzbastei zeigt alle Spiele mit deutscher Beteiligung live. Die Ballsportarena in Dresden zeigt das Spiel auf ihrer 32 Quadratmeter großen Leinwand. Ein Sprecher sagte, dass mit 300-400 Menschen gerechnet wird:

Direkt vor der Beach Bar stellen wir Bierbänke auf, vor der Leinwand gibt es dann eine Bestuhlung wie im Kino.

Sachsen-Anhalt

Bildrechte: imago images/ photothek Auch in Sachsen-Anhalt kann man das erste EM-Spiel der deutschen Fußball-Elf in vielen Gastronomiebetrieben gemeinsam gucken. An einem Tisch dürfen maximal elf Menschen Platz nehmen. Die Stadt Halle hat ebenfalls eine Allgemeinverfügung erlassen. Darin wird die Ausweitung der Betriebszeiten zum Zweck der öffentlichen Direktübertragung von EM-Spielen bis 60 Minuten nach Spielende erlaubt. Gegenstände wie Fanfaren, Trommeln oder Trillerpfeifen dürfen nicht benutzt werden. Die Kneipenmeilen in der Kleine Ulrichstraße und der Sternstraße sind gut auf das Public Viewing vorbereitet. Im "Miller's" finden momentan rund 120 Menschen Platz. Wer im Innenbereich sitzen will, muss sich natürlich registrieren. Im "Mückenwirt" am Elbufer oder im "Montego Beachclub" kommen auch Magdeburger Fußballfans in den Genuss.

Thüringen

Auch in Thüringen ist Public Viewing angesagt. Die Biergärten in Jena bereiten sich vor, genauso wie Gaststätten und Bars in Erfurt. Der Biergarten "Lutherstuben" in Eisenach lädt Gäste zum Mitfiebern und Jubeln ein. Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine freut sich, dass es mit dem gemeinsamen Fußballgucken in diesem Jahr klappt:

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wir haben so lange auf große Sportveranstaltungen verzichten müssen. Auch die Fußball-EM hätte eigentlich schon im vergangenen Jahr stattfinden sollen und musste verschoben werden. Ich freue mich daher sehr, dass wir uns bei den derzeit niedrigen Inzidenzen trauen können, Public Viewing für alle sportbegeisterten Bürgerinnen und Bürger unter bestimmten Bedingungen zu ermöglichen.

Das Bundesgesundheitsministerium mahnt zur Vorsicht und appelliert an unser aller Vernunft: