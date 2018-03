Psychologie Wissenswertes zur Warteschlange

Kein Wunder, dass manche Menschen bereit sind viel Geld zu bezahlen, um nicht warten zu müssen. Ob VIP-Karten für ein Konzert oder "Priority Boarding" bei Flügen - es funktioniert immer. Für manch einen scheint schon die Vorstellung in einer Schlange stehen zu müssen, so schlimm zu sein, dass er lieber tiefer in die Tasche greift. Für Veranstalter ein lukrativer Zusatzgewinn.

Dabei kann Warten ein Erfolgsindikator sein. Psychologen machten einen einfachen Test: Sie boten Kindern eine Süßigkeit an und stellten sie vor der Wahl. Entweder bekommt das Kind die Süßigkeit sofort oder es wartet 15 Minuten und bekommt dann das Doppelte an Süßigkeiten. Die meisten Kinder nahmen sofort die erste Süßigkeit. Die, die es schafften 15 Minuten zu warten, waren in ihrem späteren Leben auch erfolgreicher, erlangten höhere Bildungsabschlüsse oder bewältigten besser Streß. Für manche Dinge braucht es Geduld. Wer die Kunst des Wartens beherrscht, so die Psychologen, kann anderen gegenüber also einen Vorteil haben.