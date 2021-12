Darum macht Schenken glücklich

Soziologen sagen ja: Schenken ist eine der stärksten sozialen Kräfte überhaupt – weil es Menschen miteinander verbindet. Das ist besonders deswegen spannend, weil es scheinbar nicht ins Alle-gegen-alle der Evolution passt, in die Idee vom Leben als Konkurrenzkampf. Aber so sind wir eben nicht. Naja, sagen wir mal - nicht immer.

Denn Schenken macht uns glücklich. So sagen es jedenfalls Glücksforscher. Und ja, die gibt es wirklich. So konnte ein Forscherteam um die Wissenschaftlerin So Young Park, die jetzt an der Berliner Charité und dem Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam arbeitet, mithilfe von funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) des Gehirns zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen großzügigem Verhalten und Glücksgefühlen gibt.