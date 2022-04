Amber Heard gegen Johnny Depp: Der Prozess hat begonnen

Im Eröffnungsplädoyer am Dienstag vor einem Gericht im US-Bundesstaat Virginia griffen die Anwälte der beiden den jeweils anderen scharf an. Depps Anwalt erklärte, Heard habe durch Lügen und erfundene Aussagen den Ruf seines Mandanten stark geschädigt. Heards Anwalt versprach Beweise, die Depp als alkohol- und drogensüchtigen Gewalttäter entlarven sollen.

Im Mittelpunkt des Prozesses steht ein Kommentar, den die Schauspielerin Amber Heard im Sommer 2018 in der "Washington Post" veröffentlichen ließ. Depp wirft seiner Ex-Frau vor, dort falsche Aussagen getroffen zu haben, die einen irreparablen Schaden seiner Karriere zur Folge hätte. Heard sieht wiederum ihren eigenen Ruf dadurch geschädigt. Der Schauspieler verlangt wegen Verleumdung rund 50 Millionen Dollar Schadenersatz sowie eine Geldbuße. Seine Ex-Frau fordert in ihrer Gegenklage Schadenersatz in Höhe von 100 Millionen Dollar.