Proteste gegen Spotify: Musiker fordern mehr Geld für Streams

Dabei verdient Spotify so viel Geld wie noch nie. 2020 war das erfolgreichste Jahr in der Geschichte des Unternehmens. Es plant, in über 80 weitere Länder zu expandieren. Nur die Musiker sehen von diesem Wachstum relativ wenig. Während der Corona-Pandemie führte das Unternehmen immerhin Spendenbuttons ein, mit denen man Künstler unterstützen konnte. Mehr Geld durch Streaming gab es aber nicht.