Schocktherapie in Pößneck: Einzelhändler protestieren gegen Leerstand

18.06.2019 | 13:26 Uhr

Die Einkaufsstraßen in den deutschen Innenstädten sorgen bei den meisten deutschen Verbrauchern allenfalls für lauwarme Begeisterung. Bei einer Befragung von mehr als 59 000 Innenstadtbesuchern in 116 Städten gaben die Verbraucher den Stadtzentren im Durchschnitt nur die Schulnote "Drei plus". Thüringer Ladenbesitzer machen nun auf das Problem aufmerksam, schließlich kämpfen sie mit sinkenden Umsätzen. Ob´s hilft, bleibt fraglich.