Super Bowl 2022: Diese Promis sorgten für Aufregung

Heidi Klum war im Rahmen der Vorberichterstattung des Super Bowl auf ProSieben zu Gast. Mit im Gepäck hatte sie einen 16 Euro teuren Super-Hot-Dog und probiert ihn schließlich auch live vor der Kamera. „Ich hätte mal nicht so doll reinbeißen dürfen“, stellt Klum einige Momente später fest und versucht den Hot Dog zwar noch weiter zu kauen, gibt aber schließlich auf: Das Model spuckte die Reste des Hot Dogs in einen Mülleimer und grinste anschließend wieder in die Kamera.