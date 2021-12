Zwischen den Jahren und Silvester: Das Radioprogramm von MDR JUMP

Bereits am Silvestertag zünden wir die große MDR JUMP-Ticketrakete und zwar diesmal auch auf unserem Facebook-Profil. Das heißt du hast wieder die Chance, Tickets für die besten Shows im neuen Jahr zu gewinnen. Zusätzlich werden auch am Neujahrs-Wochenende im Programm Tickets verlost. Dazu feiern wir natürlich weiter unseren runden Geburtstag, schauen, was im neuen Jahr so alles ansteht und schicken euch ab 21 Uhr mit den besten Hits der letzten 30 Jahre im unverwechselbaren MDR JUMP Mix in die Nacht.