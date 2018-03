Professionelle Kuschlerin Kuscheln gegen die Einsamkeit

Laut Studien fühlen sich immer mehr Menschen einsam. Ein dauerhaftes Gefühl der Einsamkeit kann zu schweren Depressionen führen. Elisa Meyer möchte dem mit ihrer "Kuschelkiste" entgegenwirken. Am 8. November 2016 gründete sie den Verein für professionelle Kuschler in Wien. Mittlerweile gibt es dreizehn weitere Profi-Kuschler, die Elisa auch selbst ausbildet. Ihr Service wird in Deutschland und Österreich angeboten.

Ich hatte im Internet gelesen, dass es in den USA Profi-Kuschler gibt. Darüber habe ich dann weiter recherchiert. Ich dachte das wäre auch eine gute Idee für mich, vielleicht funktioniert das auch in Europa.

Aktuell erforscht sie an der Uni Leipzig am Institut für Hirnfoschung weiter den Tastsinn. Kuscheln ist mittlerweile ihr Nebenjob. Bevor sie umgezogen ist, hatte sie in Wien drei bis vier Kunden in der Woche. Jetzt, in Leipzig, wird sie von zwei Kunden pro Woche zum kuscheln gebucht.