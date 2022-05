Deutschlandweite Probleme bei Kartenzahlungen

In einigen Supermärkten kommt es seit Mittwoch offenbar zu massiven Problemen bei der Bezahlung mit Kredit- oder EC-Karte. Konkret, wenn das Kartenlesegerät H5000 vom US-Hersteller Verifone benutzt wird. Wie viele Geräte betroffen sind, ist aktuell noch nicht bekannt. An einer Lösung wird laut Unternehmen allerdings schon gearbeitet.

Der Hersteller der Geräte teilte zwar mit, dass an einer Lösung des Problems gearbeitet werde. Wie schnell das allerdings geht, ist unklar. Um am Wochenende trotzdem alle notwendigen Erledigungen zu schaffen, sollte Bargeld mitgenommen werden. Am besten also im Vorfeld informieren, ob die Filialen die besucht werden wollen, auch von dem Problem betroffen sind.