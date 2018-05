Alles für die Tonne Müll im Wald - "Himmelfahrt macht uns Kopfzerbrechen"

Hauptinhalt

09.05.2018 | 13:36 Uhr

Auf einiges haben sich die Waldarbeiter in Mitteldeutschland vor dem Männertag schon eingestellt: Am Freitag werden sie wieder unzählige Flaschen oder Dosen alkoholischer Getränke entsorgen. Ein Problem ist aber erst in den letzten Jahren dazugekommen.