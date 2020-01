Pro und Contra: Führerscheinprüfung für Senioren

09.01.2019 | 14:59 Uhr

Wie sicher können ältere Menschen noch am Straßenverkehr teilnehmen - darüber wird immer wieder heftig gestritten. Viele unserer Nachbarländer haben dazu schon eine klare Meinung. Inzwischen geben viele Senioren in Mitteldeutschland ihren Führerschein freiwillig ab. Wir klären, was dafür und was dagegen spricht.