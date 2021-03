Abrechnung mit dem britischen Königshaus

Gut ein Jahr nach ihrem Rückzug aus der britischen Königsfamilie hat die Frau von Prinz Harry, Meghan Markle, einem TV-Millionenpublikum ihre Leidenszeit bei den Royals enthüllt. Sie sei Opfer eines "Rufmordes" gewesen und habe teilweise Selbstmordgedanken gehabt, sagte die 39-Jährige in dem am Sonntagabend ausgestrahlten Doppelinterview, das sie mit ihrem Mann der US-Starmoderatorin Oprah Winfrey gab:

Ich wollte einfach nicht mehr leben.

Bildrechte: imago images/PA Images Die negative Dauerberichterstattung der britischen Presse habe sie in eine schwere psychische Krise gestürzt, sagte die Herzogin von Sussex in dem zweistündigen Interview, das im US-Sender CBS ausgestrahlt wurde. Meghan habe sich an die königliche Familie gewandt und gesagt, dass sie leide und professionelle Hilfe brauche. Das Königshaus habe ihr aber psychologische Hilfe verweigert. Ihr sei daraufhin gesagt worden, "dass ich das nicht könnte, dass dies nicht gut für die Institution sei".

Rassismusvorwürfe gegen britisches Königshaus

Die 39-Jährige, deren Mutter Afroamerikanerin ist, bezichtigte die Royals auch des Rassismus. Die Königsfamilie habe sich vor der Geburt ihres Sohns Archie Sorgen über dessen Hautfarbe gemacht. So habe sie während der Schwangerschaft Gespräche darüber führen müssen, wie "dunkel" seine Haut wohl sein würde. Harry ergänzte: In den Jahren, die Meghan im Palast verbrachte, sei nie ein Familienmitglied gegen rassistische Angriffe und "koloniale Untertöne" in der Berichterstattung aufgestanden.

Das hat weh getan.

Berichte über Rufmord

Bildrechte: imago images / i Images Meghan sprach in dem Interview auch über einen Vorfall mit ihrer Schwägerin Kate. Im Mai 2018 hatten die Boulevardmedien ausführlich berichtet, Meghan habe Kate zum Weinen gebracht. "Das Gegenteil war wahr", sagte die Herzogin von Sussex. Tatsächlich habe sich Kate über etwas aufgeregt, dann aber ihren Fehltritt eingesehen und sich dafür entschuldigt. "Jeder in der Institution wusste das", sagte Meghan mit Blick auf das Königshaus. Dies sei für sie "der Beginn eines wahren Rufmordes" gewesen und ein "Wendepunkt" in ihrer Beziehung zur königlichen Familie, sagte Meghan: