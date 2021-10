Nudeln werden teurer - und diese Lebensmittel auch

Sie sind leicht zu verarbeiten, das Kochen geht schnell und vor allem Kinder lieben sie: Nudeln zählen zu den beliebtesten Gerichten in der Küche von Familien. Doch das könnte in Zukunft deutlich teurer werden.

Einer der Hauptbestandteile von Nudeln ist Hartweizen. Dieser Rohstoff wird zwar auch in Europa angebaut, wird aber auch in großen Mengen aus Kanada importiert. Der Verband der Getreidewirtschaft hat jetzt mitgeteilt: Dort gibt es eine schlechte Ernte, ausgelöst durch extreme Hitze und Dürre. Dadurch steigen die Preise für Hartweizen auf dem Rohstoffmarkt. Denn das Angebot an Nudeln wird sinken.