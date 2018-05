Der klebrige Pollenmix auf Autos, Gartenmöbel, Fenstern und Balkons besteht zum größten Teil aus dem Blütenstaub von Fichten. Zusätzlich sorgen Rapspollen für die intensiv gelbe Farbe. Die störenden Pollenschichten werden Auto- und Gartenbesitzern wohl noch eine Weile beschäftigen: Fichten blühen ungefähr bis Mitte/Ende Mai. In den nächsten Tagen kommen noch die Pollen von Kiefern dazu. Der Blütenstaub sorgt im Frühjahr regelmäßig noch für ein anderes Phänomen: Die Pollen können sogar den Regen gelb färben.

Wahre Pollenexplosion

Bildrechte: IMAGO Ein kalter März hat bei vielen Bäumen wie Birken oder Fichten die Blüte verzögert. Der warme April führte dann zu einer wahren Entwicklungsexplosion, sagen Meteorologen. Zudem blühen die Fichten in diesem Jahr besonders stark. 2018 ist für den Baum ein so genanntes „Mastjahr“, welches alle vier bis sieben Jahre vorkommt. Durch das warme und trockene Wetter werden die Pollen durch den Wind zudem kilometerweit verteilt.

Keine Gefahr für den Lack

Reichlich Wasser und etwas Shampoo oder Spülmittel: Dieser Mix hilft laut TÜV Süd am besten gegen die gelbe, klebrige Pollenschicht. Eine Hartwachsversiegelung kann etwas helfen. Auf der Schutzschicht haftet der Blütenstaub laut Kfz-Experten weniger gut. Autobesitzer müssen sich laut ADAC generell keine Sorgen machen. Die Pollen greifen den Lack nicht an. Damit darf der unschöne Blütenstaub auch mal ein paar Tage auf dem Fahrzeug verbleiben. Autoaufbereiter sehen das anders: Aus Ihrer Sicht können die Öle in den Pollen dem Lack sehr wohl schaden. Immerhin: Der Staub verkratzt die Windschutzscheibe nicht. Autoexperten empfehlen aber, vor der Fahrt die Scheibe kurz selbst mit Wasser zu reinigen. Gegen die dicke Pollenschicht sei die Waschanlage des Autos oft machtlos, weil dabei zunächst nur wenig Wasser auf die Scheibe gelangt. Das vermischt sich mit dem Blütenstaub zu einem fest haftenden Schmierfilm.

Stoffdächer extra schützen

Cabrios mit Stoffdach stehen in der Pollenflugzeug besser in der Garage oder werden mit einer Schutzhaube abgedeckt. Blütenstaub auf dem Gewebe sollte grundsätzlich nur mit einer weichen Bürste und dem Staubsauger entfernt werden. Wer Wasser und Spülmittel benutzt, reibt die fetthaltigen Pollen im schlimmsten Fall in das Gewebe ein. Darauf sollte auch bei Balkon- oder Gartenmöbeln mit Stoff geachtet werden.

Leichte Irritationen