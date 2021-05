Ist Blütenstaub schädlich für den Autolack?

Der klebrige Pollenmix auf Autos, Gartenmöbel, Fenstern und Balkons besteht zum größten Teil aus dem Blütenstaub von Fichten. Zusätzlich sorgen Rapspollen für die intensiv gelbe Farbe. Die störenden Pollenschichten werden Auto- und Gartenbesitzern wohl noch eine Weile beschäftigen: Fichten blühen ungefähr bis Mitte/Ende Mai. In den nächsten Tagen kommen noch die Pollen von Kiefern dazu. Der Blütenstaub sorgt im Frühjahr regelmäßig noch für ein anderes Phänomen: Die Pollen können sogar den Regen gelb färben.

An und für sich machen Pollen auf dem Autolack nichts aus.

Autoaufbereiter sehen den Pollen auf dem Lack allerdings nicht so entspannt entgegen: Aus Ihrer Sicht können die Öle in den Pollen dem Lack sehr wohl schaden. Immerhin: Der Staub verkratzt die Windschutzscheibe nicht. Autoexperten empfehlen aber, vor der Fahrt die Scheibe kurz selbst mit Wasser zu reinigen. Gegen die dicke Pollenschicht sei die Waschanlage des Autos oft machtlos, weil dabei zunächst nur wenig Wasser auf die Scheibe gelangt. Das vermischt sich mit dem Blütenstaub zu einem fest haftenden Schmierfilm.

Cabrios mit Stoffdach stehen in der Pollenflugzeit besser in der Garage oder werden mit einer Schutzhaube abgedeckt. Blütenstaub auf dem Gewebe sollte grundsätzlich nur mit einer weichen Bürste und dem Staubsauger entfernt werden. Wer Wasser und Spülmittel benutzt, reibt die fetthaltigen Pollen im schlimmsten Fall in das Gewebe ein. Darauf sollte auch bei Balkon- oder Gartenmöbeln mit Stoff geachtet werden.