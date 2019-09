Der MDR JUMP Polizeiruf 110-Check: "Der Ort, von dem die Wolken kommen"

Ein Notruf bei der Polizei: Ladenbesitzer melden einen marodierenden Jugendlichen, der in mehreren Geschäften Diebstähle begangen haben soll. Kurze Zeit später sitzt der Junge in der Wache: Ein verstörtes Häufchen Elend, das nicht spricht und am ganzen Körper mit Narben und Blutergüssen übersät ist. Ein Arzt stellt Unterernährung fest, außerdem mehrere gebrochene Rippen, Handgelenke und Gesäß des Jungen sehen aus, als wäre er längere Zeit sitzend gefesselt worden. Die Fragen, vor der die Beamten nun stehen: Wer ist dieser Junge? Wer hat ihm seine Verletzungen zugefügt? Wo kommt er her? Und: Gibt es dort, wo er herkommt, womöglich noch mehr Opfer? Geschwister? Kinder?