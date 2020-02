Der MDR JUMP Polizeiruf 110-Check: "Totes Rennen"

Die dunklen Machenschaften der internationalen Wett-Mafia. Wie funktioniert die Manipulation von Sportwetten? Wer verdient alles daran? Und warum ist es so schwer, der Wett-Mafia das Handwerk zu legen? Antworten auf diese Fragen gibt´s im neuen Polizeiruf aus Magdeburg.

Wenn ein Zirkus-Gaul Musik hört, dann fängt er an zu tanzen!

…sagt Kriminalrat Uwe Lemp. Über sich selbst. Denn Kriminalhauptkommissar Dirk Köhler hat seine Dienstwaffe an den Nagel gehängt, und ein neuer Partner, der es mit Doreen Brasch aushält, ist scheinbar nicht in Sicht. Also muss der Chef höchstpersönlich die Schreibtischseite wechseln und Brasch bei ihren Ermittlungen unterstützen.