Autofahrer mit Fake-Knöllchen abgezockt?

Auf dem angeblichen Strafzettel ist das Logo der Gewerkschaft der Polizei aufgebracht - das ist das Problem was wir damit haben. Und dieser Strafzettel ist unterschrieben mit einem Dienstgrad, den es natürlich in der Polizei gibt. Und das suggeriert möglicherweise Bürgern, die nicht so viel mit der Polizei zu tun haben, dass das ein echter Strafzettel sein könnte. Und deshalb muss mal geprüft werden, ob da nicht der Straftatbestand der Amtsanmaßung erfüllt ist.