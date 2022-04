Auktion: Sächsische Staatsanwaltschaft versteigert rund 600 Liter Diesel

Seit Wochen müssen wir beim Tanken sehr tief in die Tasche greifen und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Bundespolizisten haben bei einer Grenzkontrolle in Bad Muskau deshalb wohl nicht schlecht gestaunt, als sie mehrere hundert Liter Diesel sicherstellen konnten. Woher der Kraftstoff stammt, das sei bis heute nicht ganz klar, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Görlitz, Christopher Gerhardi im MDR JUMP Interview: