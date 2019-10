Die eigene Politik-Talkshow in Bautzen

Es ist ein Sonntagmittag im beschaulichen Örtchen Seidau am Rand von Bautzen. In einem Hof werden heute wichtige Politiker erwartet. Nicht nur aus dem Stadtrat, sondern auch aus der Landesregierung. Organisatorin Maria Löcken-Hierl hat zum vierten Mal eingeladen.

Und das, was sie und ihre Mitstreiter erreichen wollen, ist sehr vielseitig. In zwei Diskussionsrunden geht es darum, ganz viele Ideen auszutauschen. So soll das Leben in dem Stadtteil besser werden.