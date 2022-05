Ursache für plötzlichen Kindstod entdeckt

Es ist ein Albtraum für alle Eltern und die größtmögliche Katastrophe. In Deutschland gibt es jedes Jahr rund 100 Fälle von plötzlichem Kindstod. Rund 100 Mal müssen Eltern also mit der unfassbaren Nachricht klarkommen, dass ihr Kind völlig unerwartet und unerklärlich verstorben ist. Fast immer tritt das Sudden Infant Death Syndrome (SIDS), so der Fachbegriff, im Schlaf auf, bei einem eigentlich völlig gesund erscheinenden Baby, das bestenfalls leicht verschnupft ist. Besonders kritisch ist der zweite bis vierte Lebensmonat des Säuglings – wobei man aber klar sagen muss, dass das Risiko insgesamt gesehen extrem gering ist, laut amtlicher Statistik gibt es etwa 2 Fälle bei jeweils 10.000 Lebendgeburten. Doch wenn es eben trotzdem passiert, bricht eine Welt zusammen.

Dennoch gab es bisher keine genauen Erkenntnisse zur Ursache. Dass sich das nun geändert hat, liegt an der australischen Forscherin Carmel Therese Harrington. Sie hat einen besonderen und traurigen Bezug zum Thema. Ihr Sohn Damien starb 1992 vollkommen überraschend als Baby. Die Ärzte sprachen von einer Tragödie. „Aber es war eine Tragödie, die sich nicht mit meinem wissenschaftlichen Verstand vereinbaren ließ“, so Harrington. Drei Jahre später wiederum verstarb Amelia , das Kind einer guten Freundin.

Wie die Erkenntnisse genau für eine mögliche Therapie genutzt werden können, muss sich nun noch zeigen. Theoretisch denkbar wäre es zum Beispiel, Babys generell zu testen, um Risikokinder zu identifizieren. „Diese Entdeckung verändert die Sichtweise auf SIDS und ist der Beginn einer sehr spannenden Reise. Wir werden in der Lage sein, mit Babys zu arbeiten, während sie noch leben, und dafür zu sorgen, dass sie weiterleben", so Harrington. Tatsache ist aber auch: Es ist immer noch ein weiter Weg, das macht auch ein Brief dreier Mediziner im prestigeträchtigen „New England Journal of Medicine“ als Reaktion auf die Studie klar. Man sei vielleicht einen Schritt vorwärtsgekommen, das Problem sei aber längst noch nicht gelöst.