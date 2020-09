PlayStation 5 ausverkauft - Kurz nachdem Onlineshops Vorbestellungen annahmen

Wer unbedingt am Erscheinungstag die neue Spielekonsole von Sony bei sich zu Hause haben will, musste letzte Nacht lange aufbleiben und dann richtig schnell sein: In einem Live-Stream im Internet kündigte der japanische Elektronikkonzern den Erscheinungstag der PlayStation 5 an. Direkt danach schalteten offenbar einige große Online-Shops die Vorbestellung frei – doch heute Morgen erschien schon überall die Meldung "Ausverkauft" oder "Nicht verfügbar". Für viele Fans kam der Start der Vorbestellungen offenbar überraschend. Darauf deuten Berichte enttäuschter Nutzer hin, die etwa auf Amazon unter den Kundenfragen zur PlayStation 5 schimpften.

Mindestens 399 Euro für Variante ohne optisches Laufwerk

Bildrechte: imago images / Westend61 399 Euro soll eine Variante der Spielkonsole kosten, die kein optisches Laufwerk mehr an Bord hat. Spiele werden dann über das Internet auf die PS 5 geladen. Durch den Wegfall des Laufwerks fällt die Konsole etwas schmaler aus. Die Standardvariante mit UHD-Laufwerk soll 499 Euro kosten. Bei Expert, Amazon, MediaMarkt und Saturn war die Konsole am Donnerstag (Stand: 17.9. – 9.30 Uhr) nicht mehr vorbestellbar. Bei GameStop sollen Spielefans ihre Konsole noch reservieren können - wenn sie dafür in den Shop kommen. Dort kostet die Konsole 388 bzw. 485 Euro. Nach Medienberichten kann die Spielkonsole ab Freitag (18. September) auch direkt bei Sony im PlayStation-Shop bestellt werden. Dafür gibt es aber noch keine Bestätigung. Eine Anfrage von MDR JUMP bei Sony vom Donnerstagmorgen wurde bisher noch nicht beantwortet.

Neue Konsolen und Spiele passend zum Weihnachtsgeschäft