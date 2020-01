P!nk lästert gegen Schönheits-OPs

Du wirst älter. Ich sehe Falten. Vor allem, wenn du lachst. Deine Nase wird größer. Du siehst komisch aus (und fühlst dich auch so), wie du dich an diesen Fakt gewöhnst.

In einem zweiten Tweet schreibt die Sängerin, dass sie deshalb manchmal darüber nachdenke, sich operieren zu lassen. Aber dann sehe in einer Show Gesichter, die sich nicht bewegen können. Schönheits-OPs kämen für sie deshalb nicht in Frage: Sie will, dass ihre Kinder wissen, wie sie aussieht, wenn sie wütend ist.