Sensationeller Fund: Wohlriechender Korkstacheling im Harz entdeckt

In der Regel sind fast alle Pilze roh giftig. Wenn sich Schimmel am Pilz befindet, solltet ihr ihn stehen lassen, denn dann ist er nicht mehr genießbar. Habt ihr eure Pilz-Ausbeute zubereitet, kann das Gericht bis zu 24 Stunden aufbewahrt und wieder aufgewärmt werden. Vor allem ist es wichtig, dass die Pilze gekühlt werden. Am besten nutzt ihr keinen Metallbehälter aus Aluminium oder Kupfer zur Aufbewahrung, denn durch die Oxidation mit den Pilzen können Giftstoffe entstehen.