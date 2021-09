Speise-Pilze: Erkennen, Rezepte, Hilfe bei Vergiftung

Kiloweise Pilze aus dem Wald holen, ist nicht erlaubt. Du darfst nur für den Eigenbedarf sammeln. So steht es im Bundeswaldgesetz. Wieviel das genau ist, wird nicht exakt im Gesetz geregelt. Auf der sicheren Seite sind Pilzsammler, wenn sie von etwa 150 bis 200 Gramm Pilze pro Person ausgehen. Bei Fragen kannst du dich an die Revierförster und jedes Forstamt wenden.

Es ist verboten, seltene Pilzarten wie Trüffel oder Grünlinge zu sammeln. Auch wahllos unbekannte Pilze abzuschneiden, die später der Pilzberater einordnet, ist nicht erlaubt. Es ist außerdem verboten, im Wald gesammelte Pilze zu verkaufen.

Ein Sammelverbot besteht in öffentlichen Parks, Naturschutzgebieten und Nationalparks, auf Verjüngungsflächen und Flächen auf denen Holz geschlagen wird. In Deutschland ist das Suchen von Pilzen in der Nacht verboten – zum Schutz der Wildtiere.

Zum Transport von Pilzen eignen sich eigentlich nur ein Korb oder eine Papiertüte. Legst du die Pilze in eine Plastiktüte, fangen sie nämlich an zu schwitzen und verlieren so an Geschmack. Im schlimmsten Fall entwickeln falsch gelagerte Pilze giftige Zerfallsprodukte. Übrigens: Entdeckst du schon vor dem Pflücken Schimmel am Pilz, solltest du ihn stehen lassen, denn dann ist er nicht mehr genießbar.