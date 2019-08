Gut vorbereitet in die Pilz-Zeit

Pilze sind nicht nur lecker, sondern haben auch viele Vitamine und Mineralstoffe. Und die Pilzsuche ist oft ein Highlight für die Familie. Von Ende April bis Ende November sind sie fast das ganze Jahr im Wald zu finden. Aber dieses Jahr wurde die Pilzernte von der Hitze geschwächt, erklärt Martin Groß, der Vorsitze des Landesverbandes der Pilzsachverständigen in Sachsen-Anhalt:

Ohne Feuchtigkeit geht bei Pilzen überhaupt nichts. Wir hatten ja im vorherigen Jahr die große Trockenheit, die nahezu kein Pilzwachstum ermöglicht hat. Und in diesem Jahr ging es auch schon so los, mit den sehr heißen Wochen im Juli vor allem. Das ist für Pilzwachstum nicht günstig.

Aber Martin Groß gibt die Hoffnung nicht auf, dass Ende August oder Anfang September doch noch einige Pilzarten, wie Steinpilze, Pfifferlinge und Maronen, sprießen. Im Herbst könnten es dann die Hallimasch und violetten Rötelritterlingen sein. Doch die Pilze auch zu erkennen, ist gar nicht so einfach. Deshalb empfiehlt Martin Groß:

Man sammelt immer nur das, was man genau kennt. Und was man auch benennen kann. Man muss wissen, welche Arten, die man kennt, auch essen kann. Keine Experimente machen, denn die Verwechslungsgefahren sind relativ groß.

Beim Bestimmen der Pilzart helfen sogenannte Pilzsachverständige. Die gibt es überall in Deutschland und sie haben auch Tipps fürs Sammeln. Optisch generell auf die Giftigkeit des Pilzes zu schließen, sei nicht möglich, sagt Martin Groß. Trotzdem gibt es eine Faustregel, mit der man beim Sammeln im Wald recht gut feststellen kann, ob der Pilz giftig ist:

Pilze, die ein Röhrenfutter haben, sind in der Regel nicht giftig. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel: zum Beispiel Steinpilze oder Maronen. Die Pilze, die Lamellen haben, da wird es schon schwierig. Die einzigen die man mit Lamellen kennt - eigentlich sind das Leisten - sind die Pfifferlinge, die man essen könnte.

Aber kiloweise Pilze aus dem Wald holen, ist nicht erlaubt, weiß Martin Groß. In Sachsen-Anhalt ist das zum Beispiel im Feld- und Forstordnungsgesetz festgehalten. Dort steht, dass Pilze nur zum persönlichen Verzehr in "geringen Mengen" gesammelt werden dürfen. Für größere Mengen zum Verkauf bedürfe es einer Sammel-Genehmigung vom Waldnutzungsberechtigten und von der unteren Naturschutzbehörde.

In der Regel sind fast alle Pilze roh giftig. Wenn sich Schimmel am Pilz befindet, solltet ihr ihn stehen lassen, denn dann ist er nicht mehr genießbar. Habt ihr eure Pilz-Ausbeute zubereitet, kann das Gericht bis zu 24 Stunden aufbewahrt und wieder aufgewärmt werden. Vor allem ist es wichtig, dass die Pilze gekühlt werden. Am besten nutzt ihr keinen Metallbehälter aus Aluminium oder Kupfer zur Aufbewahrung, denn durch die Oxidation mit den Pilzen können Giftstoffe entstehen.