Pilzvergiftung - was tun?

Das waldreiche Thüringen ist eigentlich eine Fundgrube für Pilzsammler . Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Mykologie gibt es in Thüringen mehr als 4000 Pilzarten, darunter viele sehr kleine Vertreter ihrer Art. Von den sogenannten Großpilzen seien etwa 190 Arten essbar.

Aber nicht jedem ist klar, welche Pilze sich zum Verzehr eignen. Nach Dutzenden Anfragen zu möglichen Pilzvergiftungen, hat das Gemeinsame Giftinformationszentrum von Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (GGIZ) auf Gefahren beim Pilzesammeln hingewiesen. Oft werde etwa der Champignon mit dem giftigen Karbol-Egerling verwechselt, teilte das Zentrum in Erfurt mit. Der Pilz könne etwa Übelkeit und Erbrechen auslösen.

Das GGIZ berichtet von einem deutlichen Anstieg von Vergiftungs- und Vergiftungsverdachtsfällen seit Mitte September. 221 Fälle hat das Zentrum im Vormonat erfasst. Seit Anfang Oktober seien die Berater in bislang 128 Fällen gefragt gewesen.

Deshalb rät das GGIZ, vor dem Sammeln einen Kurs bei einem Pilzberater zu machen. "Manche sammeln schon 30 Jahre lang Pilze und vertun sich dennoch", sagte Expertin Bettina Plenert. Wichtig sei es, nicht nur den Pilz zu kennen, den man sammeln möchte, sondern auch den möglicherweise giftigen Doppelgänger. Auch verschiedene Pilz-Apps, die beim Bestimmen helfen sollen, böten keine Sicherheit. Oft seien es kleine Details, die den Unterschied machten, so Plenert. Das lasse sich per App nur schwer ausmachen. Immerhin gibt es rund 5000 Pilzarten in Europa.