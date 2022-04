Pilotprojekt: Fahren wir bald unter Solardächern auf der Autobahn?

Autofahren und dabei gleichzeitig ökologischen Strom erzeugen - klingt utopisch? Ist es aber bald vielleicht nicht mehr. Schweizer Architekten haben bereits 2011 ein Modell erstellt, das zeigt, wie man die Idee realisieren könnte. Ein deutsch-österreichisches Forschungsteam möchte diesen Vorschlag nun in einem Pilotprojekt in die Tat umsetzen.

Auf dem Weg zur Klimaneutralität in Deutschland ist der Ausbau erneuerbarer Energien wichtig. Photovoltaik für die Energiegewinnung gehöre dabei zu den Schlüsseltechnologien, hieß es in der Pressemitteilung des Forschungsteams. Der Plan ist es, auf der Rastanlage Hegau-Ost an der A81 einen Demonstrator für Photovoltaik zu errichten. Der Demonstrator soll ein 10 m × 17 m großes Dach aus Photovoltaik-Modulen werden, das etwa 5,50 m über der Fahrbahn mit einer Stahlkonstruktion aufgestellt wird. Vom parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Steffen Bilger, hieß es: