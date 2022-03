Verantwortung beim Verhüten teilen: Kommt bald die Pille für den Mann?

Forschern an der University of Minnesota ist möglicherweise ein Durchbruch gelungen. In Versuchen an männlichen Mäusen reduzierte das Mittel YCT529 die Spermienanzahl drastisch. Bis zu 99 Prozent der Trächtigkeiten bei den Tieren wurden laut den Forschern verhindert. Wurde das Mittel abgesetzt, konnten die Mäuse nach vier bis sechs Wochen wieder Nachkommen zeugen. Ende des Jahres sollen die ersten klinischen Studien mit Menschen beginnen. In fünf Jahren könnte die Pille für den Mann dann vielleicht auf den Markt kommen, hofft Professorin Gunda Georg: