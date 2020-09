Erfahrungen mit Anti-Baby-Pille: Zwischen "Riesenfehler!" und "Super zufrieden damit!"

Grundsätzlich habe jedes wirksame Medikament auch Nebenwirkungen. Das sei auch bei der Anti-Baby-Pille so, sagt Ursula Marschall: "Das Östrogen in Zwei-Phasen-Pillen etwa kann zu Wassereinlagerungen in der Mitte des Zyklus führen. Wenn das bei mir auftritt, kommt vielleicht eine andere Pille mit Gestagen in Betracht. Aber die muss ich dann auch jeden Tag zur gleichen Zeit einnehmen." Genau deshalb sei die ausführliche Beratung und auch spätere Abstimmungen mit dem Frauenarzt so wichtig. Das sieht auch Christian Albring so: Je nach Anti-Baby-Pille könnten ein synthetisches und ein natürliches Östrogen in unterschiedlicher Dosierung eingesetzt werden und über zehn unterschiedliche Gestagene. All diese Hormone hätten zahlreiche sehr unterschiedliche Nebenwirkungen. Die sind manchmal störend und manchmal auch erwünscht: