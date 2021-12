Erster Trailer zu „Phantastische Tierwesen 3“ – mit Ersatz für Johnny Depp

Hintergrund dieser Bitte war der Scheidungskrieg zwischen ihm und seiner Ex-Frau Amber Heard. Die beiden waren von 2015 bis 2017 verheiratet. Zwei Jahre nach der Scheidung veröffentlichte Heard einen Artikel zu häuslicher Gewalt in der „Washington Post“. Depp soll ihr Jahre zuvor zwei blaue Augen, eine gebrochene Nase und eine aufgeplatzte Lippe verpasst haben. Daraufhin folgte ein Gerichtsverfahren, er verklagte sie auf 50 Millionen US-Dollar wegen Verleumdung. Bis heute gibt es kein Urteil in diesem Fall. Die Karriere des Schauspielers litt heftig unter diesen Anschuldigungen, er verlor so schließlich auch seine Rolle als Grindelwald. Übrigens wird er für den Film trotzdem voll bezahlt – ohne überhaupt zu sehen zu sein.