So gehen deine Zimmerpflanzen nicht ein

Drei Tipps für schöne Zimmerpflanzen von MDR Gartenexpertin Brigitte Goss 1. Fahrplan festlegen: Nimm dir einen festen Tag pro Woche dafür Zeit, deine Pflanzen zu pflegen. Schau dir an diesen Tagen deine Pflanzen genau an.



2. Wasserkontrolle: Checke regelmäßig, ob deine Pflanzen Wasser brauchen. Geh richtig mit dem Finger in die Blumenerde rein und prüfe, ob die Erde zu feucht oder zu trocken ist.



3. Pflanzen brauchen Licht: Wenn du Pflanzen in dunklen Ecken hast, stell sie ruhig immer mal für ein paar Wochen ans Licht. So kann sich die Pflanze erholen und ihre Energiespeicher wieder aufladen.