So können Pflanzen Stress abbauen und für Entspannung sorgen

Dass dem wirklich so ist, weiß auch Floristin Annegret Petasch . Gärtnern entspannt und setzt Glückshormone frei, sagt sie. Wer sich mit seinen Lieblingsblumen beschäftigt, könne das Glücksgefühl sogar um bis zu 200 Prozent verdoppeln.

Dazu kommt, dass die Beschäftigung mit Pflanzen im Garten oder in der Wohnung das Herz-Kreislauf-System anregt, der Blutdruck sinkt, Schmerzen würden so eventuell gelindert. Wer in der Sonne arbeitet, tankt außerdem wichtiges Vitamin D und die innere Uhr werde auch trainiert. Dazu kommt die Arbeit mit den Händen: