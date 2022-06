Wetter, Verkehr & Co: Das erwartet euch am Pfingstwochenende

Wir starten mit viel Sonnenschein in den Tag und das wird in allen drei Bundesländern bis zum Mittag auch so bleiben, mit Ausnahme von ein paar kleinen Quellwolken. Die Höchstwerte erreichen in weiten Teilen von Sachsen und im Osten von Sachsen-Anhalt 27 Grad. Je weiter man nach Westen kommt, umso mehr wird das Temperaturniveau geringfügig gedämpft mit Temperaturen von 24 bis 26 Grad.