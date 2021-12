Pfandpflicht wird ausgeweitet und soll Regeln vereinfachen

25 Cent, 8 Cent oder kein Pfand? Auf welche Flaschen und Getränke wird Pfand erhoben und wo kann ich sie zurückgeben? Das Pfandsystem in Deutschland hat den Ruf, in einigen Bereichen ganz schön kompliziert zu sein. Ab Januar 2022 gibt es auf mehr Getränkearten Pfand. Damit soll das System einfacher und umweltfreundlicher werden, es soll mehr Plastikmüll vermieden werden. Möglich macht das ein neues Verpackungsgesetz, das dann in Kraft tritt.