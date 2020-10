Was Forscher über die perfekte Paarbeziehung wissen

Wir Deutschen gelten gemeinhin als ein ordnungsliebendes Volk. Tatsächlich haben wir sogar die Liebe vermessen, wieder und wieder. Deswegen wissen wir so einige Dinge: Zum Beispiel, dass in Sachsen-Anhalt 35 Prozent aller von einer Partnervermittlung befragten Erwachsenen noch nie eine Trennung erlebt haben. Im Bundesschnitt sind es nur 23 Prozent. Wir wissen, dass die größte Zahl von Frauen und Männern bisher bereits drei Beziehungen hatte. Wir wissen außerdem, dass 416.00 Eheschließungen im vergangenen Jahr immerhin 149.000 Ehescheidungen gegenüberstanden – und dass zwischen Hochzeit und Scheidung im Schnitt 14,8 Jahre liegen .

Was aber eine stabile Partnerbeziehung ausmacht, ist manchmal nicht so ganz einfach zu quantifizieren. Und doch versuchen sich Forscher auch genau daran. Ihr Fazit ist allerdings nicht besonders romantisch: Wenig Sex, konstantes Unglück und Resignation gehören nämlich auch zu den Faktoren, die für stabile Beziehungen sorgen. Aber eins nach dem anderen.

Zunächst mal zum Sex, klar. Da ist es normalerweise so, dass nach drei bis vier Jahren in einer Beziehung eine Art Gewöhnungseffekt einsetzt. Das heißt: Im Körper wird weniger sogenanntes Dopamin ausgeschüttet, wenn wir zusammen in die Kiste steigen. Aus Euphorie wird Alltag. Normalerweise führt das zu weniger Intimkontakten.



Forscher sagen allerdings: So schlimm muss das nicht unbedingt sein – wenn es denn überhaupt noch grundsätzliches Interesse aneinander gibt. Dann heißt seltener Sex zumindest, dass sich die Partner geborgen fühlen – und sich ihre Zuneigung nicht immer auf die Schnelle wieder beweisen müssen: Wenig Sex ist also kein Problem, wenn er gut ist. Kein Sex oder schlechter dagegen schon. Ach ja, und beide Partner sollten im Idealfall ähnlich oft – oder selten – wollen.