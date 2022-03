Per Gessle lässt "Roxette" unter anderem Namen neu aufleben

Mit Liedern wie "It Must Have Been Love" oder "Listen To Your Heart" hat das schwedische Pop-Duo "Roxette" in den 80er-Jahren Welterfolge gefeiert. Auch wenn seine Bandpartnerin Marie Fredriksson nicht mehr dabei sein kann, will Per Gessle an die erfolgreiche Zeit anknüpfen und die Band etwas anders wieder aufleben lassen.