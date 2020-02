So pendelt der Osten

So pendelt Sachsen-Anhalt

Nach Sachsen-Anhalt kommen derzeit geringfügig mehr Personen, um dort zu arbeiten, als Sachsen-Anhalter ihr Bundesland für den Job verlassen. Dennoch zeigt der Pendleratlas, dass vor allen in Regionen wie dem Harz, Börde es viele Menschen nach Niedersachsen zieht. Es wird in Braunschweig, Wolfsburg, Wolfenbüttel oder der Region Hannover gearbeitet.

Die Region "Börde" führt laut den Zahlen der Arbeitsagentur die Pendlerstatistik in Sachsen-Anhalt mit an. Fast 50 Prozent der Arbeitnehmer verlassen die Region und fahren nach Magdeburg, Wolfsburg, Helmstedt, in den Salzlandkreis oder auch nach Braunschweig zum Arbeiten. Rund 35 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind Einpendler. Sie kommen zum Beispiel aus Magdeburg, dem Altmarkkreis Salzwedel, dem Jerichower Land oder dem Harz in die Region Börde.

Blick nach Sachsen

Immer mehr Menschen pendeln in den Freistaat. 2018 kamen rund 5,8 Prozent mehr Menschen nach Sachsen zum Arbeiten, als noch im Jahr davor. Zugleich pendeln auch viele Menschen von Sachsen in andere Bundesländer. Die meisten sächsischen "Auspendler" zieht es nach Bayern, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Schaut man im Pendleratlas in die Regionen, wird deutlich, dass auch innerhalb Sachsens viele Menschen nicht an ihrem Arbeitsort leben. Allein in der Region "Leipzig" pendeln 51,5 Prozent zu einem anderen Arbeitsort, und zwar in die Stadt Leipzig, nach Nord- und Mittelsachsen, nach Dresden, Chemnitz oder Halle. Die weiteste Strecke legen jene Berufspendler zurück, die es bis nach Berlin zum Arbeiten zieht. Laut der Bundesagentur sind das immerhin rund 650 Leipziger. Gleichzeitig kommen rund 35 Prozent aus dem Umland nach Leipzig, um dort zu arbeiten. Die sogenannten Einpendler kommen aus Nord- und Mittelsachsen, aus Halle, Zwickau, Meißen oder auch dem Burgenlandkreis. Aus Leipzig Stadt dagegen pendeln nur 27 Prozent raus, es kommen dagegen rund 36 Prozent Einpendler.

In der Region Erzgebirgskreis pendeln rund 27,2 Prozent zu ihrem Job, vor allem in die größeren Städte nach Chemnitz, Zwickau, Dresden, Leipzig, aber auch in den Vogtlandkreis oder nach Mittelsachsen. Nur 16 Prozent dagegen kommen in den Erzgebirgskreis zum Arbeiten.

Lange Arbeitswege auch in Thüringen

In Thüringen sind in den vergangenen Jahren die Pendlerzahlen relativ konstant geblieben. Im Juni 2018 sind knapp 70.000 Menschen aus dem Bundesland raus gependelt - es geht dann meistens zu Arbeitsorten in Bayern oder Hessen. Aber auch innerhalb Thüringen wird oftmals nicht am Arbeitsort gelebt.

In der Region Wartburgkreis pendeln zum Beispiel rund 48 Prozent - unter anderem haben sie ihre Arbeitgeber in Eisenach, Hersfeld-Rotenburg, Gotha und Erfurt, aber auch lange Arbeitswege wie nach Fulda oder Frankfurt am Main werden in Kauf genommen. Gleichzeitig kommen rund 33 Prozent in den Wartburgkreis, um dort ihrem Job nachzugehen.

Pendeln ist nicht gesund