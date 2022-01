Nackt oder in Boxershorts: Diese peinlichen Situationen haben Stars schon erlebt

Wenn Bands unterwegs sind und von einem Auftritt zum Nächsten fahren, dann sind sie oft mit Bussen unterwegs. Doch wie es auf einer langen Fahrt so ist: Auch ein Star muss mal auf Toilette. Max Giesinger stieg also an einer Raststätte aus.

Ich war so schlaftrunken, dass ich keine Hose angezogen habe, sondern nur eine Boxershorts . Das Handy lag auch noch in der Kabine.

Das war mitten in der Nacht. Doch der Bus fuhr schon ab, bevor Max wieder da war. Also stand er da - in Boxershorts, ohne Handy an einer Tankstelle. Von dort aus konnte er zwar bei seinem Tour-Manager anrufen, um den Bus wieder zurückzuholen. Das dauerte allerdings über eine Stunde. Eine lange Zeit, in der er offenbar auch immer mal wieder erkannt wurde, es aber niemand wahr haben wollte: