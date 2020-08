Achtung: Punkteklau bei Payback

Sind Punkte gestohlen worden, solle man schnell handeln, so die Verbraucherzentrale NRW. Passwörter sollten auf jeden Fall geändert werden:

Die Verbraucherzentrale NRW empfiehlt: gesammelte Punkte so schnell wie möglich einzulösen, damit die Diebe nichts zum Klauen haben. Empfehlenswert sei außerdem die Auszahlung als Wertgutschein, den man dann zum Beispiel beim Einkaufen nutzen kann. Also die Punkte nicht in Haushaltsgeräte oder ähnliches zu investieren, da diese bei anderen Anbietern oft günstiger zu haben seinen.