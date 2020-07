Regelung für ausgefallene Pauschalreisen: Gutschein oder Geld zurück?

Millionen Reisende hatten sich wochenlang auf ihren Urlaub am Strand und in fernen Ländern gefreut. Doch in der Corona-Krise mussten sie zu Hause bleiben. Zur Trauer über die verpasste schöne Zeit kam bei vielen noch der Ärger mit Reiseveranstaltern und Airlines. Die sind wegen der vielen geplatzten Urlaube in die Krise geraten. Einige zahlten erstmal gar nichts aus, anderen boten Gutscheine an. Doch die müssen Pauschalreisende nicht annehmen. Der Bundestag stimmt heute Nachmittag über ein Gesetz ab, nach dem Reisende die Wahl haben.